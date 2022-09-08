От "Киева за три дня" до разговоров о мире: как изменилась риторика Кремля за время войны

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля после начала полномасштабного вторжения в Украину объявил так называемую "специальную военную операцию". Целые войны были очерчены Путиным как "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а также защита жителей "ДНР" и "ЛНР". В Кремле рассчитывали на скорый успех, но с неудачами оккупантов на фронте риторика начала постепенно меняться от лозунга "Киев за три дня" до разговоров о мире.

ТСН.ua исследовал, как менялись настроения в Москве за 200 дней войны.

Начало войны и первые неудачи оккупантов

24 февраля Владимир Путин обнародовал видеообращение к россиянам.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предать суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", – заявил он.

Кремлевские пропагандисты уже праздновали победу. Писатель Захар Прилепин отводил оккупантам на завершение блицкрига "полтора-три дня". Телепропагандистка Ольга Скабеева обещала Киеву "два дня, а затем падение города".

На 26 февраля главный ресурс кремлевской пропаганды "РИА Новости" заранее приготовил большую статью в честь якобы быстрой "победы" в войне с Украиной. В статье провозглашалось, что "Россия восстанавливает свою историческую полноту" и "Украины как антиРоссии больше не будет".

"Украина вернулась в Россию. Это не означает, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира. В каких пределах, в какой форме будет закреплен союз с Россией (через ОДКБ и Евразийский союз или Союзное государство России и Беларуси)?.. В любом случае – завершается период раскола русского народа", – говорится в материале.

Статья "РИА Новости" была написана заранее и поставлена на автоматическую публикацию 26 февраля. Позже ее удалили, но этот "шедевр" путинской пропаганды доступен в архиве.

Однако Киев устоял. Ценой героических усилий украинской армии, продвижение оккупантов на севере и востоке удалось сдержать. Со сменой военной ситуации официальная кремлевская риторика тоже претерпела изменения. За считанные недели слова "демилитаризация" и "денацификация" почти исчезли, а заявления российских официальных лиц стали более осторожными.

Уже 16 марта Владимир Путин заявил, что "появление российских войск под Киевом и возле других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у России нет такой цели".

Спустя месяц российским войскам не удалось захватить ни Киев, ни Харьков.

Пропагандисты также потеряли былую самоуверенность. Ольга Скабеева через месяц после начала войны "вспомнила", что оказывается ВСУ — "вторая армия в Европе после российской".

"Самое большое европейское государство, месяц спецоперации, захватить страну так быстро, конечно, невозможно", — объясняла она.

На шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева стали утешать себя тем, что "непобедимая армия" сражается не с Украиной, а со всем блоком НАТО.

29 марта, незадолго до бегства оккупантов из Киевской области, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что цели первого этапа "специальной военной операции" выполнены.

"Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", — заявил он.

Уже 30 марта минобороны России заявило, что "выполнило все свои задачи на киевском и черниговском направлении и теперь проводит там плановую перегруппировку сил".

Фото: Associated Press

Бегство как "жест доброй воли"

6 апреля спикер Путина Дмитрий Песков произнес ставшая крылатой фразу. Он объяснил бегство оккупантов с Киевщины "жестом доброй воли" Кремля.

"Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин приказал войскам уйти из региона", — заявил Песков.

После вывода войск с севера Украины, "второй этап военной операции", направленный на полный захват Донбасса, также последовал не по плану Кремля. Российские войска на востоке столкнулись с массированной обороной ВСУ. Оккупанты продвигались очень медленно и ценой больших потерь. Несмотря на ожидания военных экспертов, что Москва попытается захватить Донбасс до 9 мая, всем быстро стало понятно — этого не произойдет. На этом фоне Москва начала заметно сбавлять свои аппетиты.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не ставит цель сменить власть в Украине.

В интервью итальянским СМИ Лавров ответил на вопрос, считает ли Кремль условием для мира капитуляцию Владимира Зеленского. Российский министр заверил, что "мы не требуем, чтобы он сдавался, требуем, чтобы он приказал отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление".

"Наша цель не включает в себя изменение режима в Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру... Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не угрожала ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не угрожали безопасности Российской Федерации", – заявил российский министр.

В конце июня российские войска ценой больших усилий захватили Луганскую область, но в Донецкой области и на других направлениях оккупанты получили достойный отпор.

29 июня Владимир Путин назвал захват Донбасса конечной целью войны — о "денацификации и демилитаризации" он больше не упоминал.

"Я же сказал (24 февраля – ред.) об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Ничего не изменилось. Конечная цель мною обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, обеспечивающих безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска продвигаются и достигают тех целей, которые ставятся, как задача, на определенном этапе этой боевой работы", — отметил он и заверил, что "все идет по плану".

Вторжение российских войск в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области в начале войны Путин назвал "отвлекающими действиями". Также он отказался говорить о каких-либо сроках продолжительности войны.

"Ну, сроками не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки – это неправильно", – подытожил он.

30 июня ВСУ объявили о большом успехе на юге — россияне сбежали с острова Змеиный после ракетных ударов украинских войск. На покинутом оккупантами острове обнаружили около 30 единиц сожженной вражеской техники.

В минобороны РФ свое бегство назвали "шагом доброй воли".

"ВС РФ 30 июня как шаг доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", — сообщили в ведомстве.

Как пояснила кремлевская пропаганда, "решение ВС РФ вывести гарнизон с острова Змеиного не позволит Киеву спекулировать на теме невозможности вывоза зерна".

ЗСУ зачистили остров Змеиный от остатков "русского духа", уничтожив оружие и технику оккупантов

Новые оправдания Кремля и разговоры о мире

Успехи ВСУ, подкрепленные поставками западных артиллерийских систем и средств ПВО, заставляют Кремль постоянно искать оправдания неудачам своей армии.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что страна-агрессор сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы якобы минимизировать жертвы среди мирного населения.

"Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", — подчеркнул Шойгу.

4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины должна завершиться за столом переговоров.

"Любая конфронтация заканчивается разрядкой. Любая кризисная ситуация заканчивается за столом переговоров. Так будет и на этот раз. Это вряд ли произойдет скоро, скорее — поздно. Но все же произойдет. Другое дело — у нас будет бесценный опыт и наука, как вести с ними диалог. Не то что на наших условиях, а таким образом, чтобы наши интересы никак не пострадали", — сказал Песков.

В ответ в Офисе президента Украины заявили, что переговоры с Россией возможны, но только на условиях Киева.

"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами" — написал в Twitter советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

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