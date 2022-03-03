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"От кого вы, б**дь, нас спасаете?": мэр Одессы обратился к российским оккупантам (видео)

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"От кого вы, б**дь, нас спасаете?": мэр Одессы обратился к российским оккупантам (видео)

Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

Мэр Одессы подчеркнул, что россияне боятся идти на украинскую землю.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 3 марта записал эмоциональное видеообращение.

Он подчеркнул, что российские оккупанты боятся ступать на украинскую территорию, а также красноречиво закончил свое выступление.

"Они боятся. Они пока не знают, что это война. Но они боятся. У меня вопрос: от кого вы, б**дь, нас спасаете", - сказал Труханов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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