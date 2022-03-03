"От кого вы, б**дь, нас спасаете?": мэр Одессы обратился к российским оккупантам (видео)

"От кого вы, б**дь, нас спасаете?": мэр Одессы обратился к российским оккупантам (видео)

Мэр Одессы подчеркнул, что россияне боятся идти на украинскую землю.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 3 марта записал эмоциональное видеообращение.

Он подчеркнул, что российские оккупанты боятся ступать на украинскую территорию, а также красноречиво закончил свое выступление.

"Они боятся. Они пока не знают, что это война. Но они боятся. У меня вопрос: от кого вы, б**дь, нас спасаете", - сказал Труханов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО - 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: