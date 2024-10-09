От кого зависит реализация Плана победы – Зеленский ответил

Зеленский объяснил, что План победы зависит не от Путина, а наших западных партнеров.

План победы Украины в войне зависит не от Кремля и Владимира Путина, а от политической воли наших западных партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

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"О плане победы и как это связано с Путиным. Это почти никак от него не зависит, потому что План победы – это усиление Украины как геополитически, так и усиление на поле боя, которое полностью зависит от политической воли наших партнеров. Это усиление перед тем или иным форматом диалога с агрессором. Перед. Это мост к Саммиту мира. Этот мостик мы и предложили", – говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что только благодаря сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир.

"Поэтому неважно – согласится Путин или не согласится. Важно, чтобы согласились те, кто усиливает Украину. Именно поэтому подготовлен этот план: сильная позиция Украины, а затем подготовка к Саммиту мира. Мы будем надеяться, что США вместе с другими партнерами услышат нас", – подытожил он.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024, как было запланировано ранее.

Посол Украины в Турции Василий Боднар предположил, что второй саммит мира может состояться в декабре при присутствии России.

Напомним, что президент Зеленский на этом же саммите сообщил, когда будет готов документ по условиям окончания войны.

Кроме того, мы писали, что президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, которая была запланирована на 12 октября. Потому эту встречу отложили.

Байден отменил визит на «Рамштайн»! Что с планом победы Украины?

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