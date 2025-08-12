От Курщины до Покровска: как СБУ "работает" на передовой и в тылу врага

Василий Малюк / © СБУ

СБУ является одним из флагманов Сил обороны по поводу deep strike — дальнобойных ударов беспилотными системами. За все время полномасштабного вторжения подразделения СБУ поразили более 200 объектов в глубоком тылу РФ.

Об этом глава СБУ Василий Малюк заявил в интервью телеканалу «Мы-Украина» в эфире марафона «Единые новости».

Deep strike в российском тылу

«Мы прежде всего думаем, как правильно сработать в интересах фронта и поддержать находящегося на передовой позиции солдата. Мы поразили более 200 объектов РФ в их глубоком тылу: это военно-промышленный комплекс, логистика, командные пункты», — сказал он.

В частности, подразделения СБУ наносят удары по объектам нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли РФ, «питающей их министерство обороны грязными рублями». Очень успешным в этом направлении Малюк назвал Центр специальных операций «А» СБУ, который, по сути, флагман этой разновидности воздушных операций не только в Службе, но и вообще в Украине.

Среди примеров успешных поражений, оказавших большое влияние на ситуацию на фронте, он назвал удар по вражескому складу с боеприпасами в населенном пункте Торопец, где во время одной операции была уничтожена половина всех запасов 120-мм мин россиян.

«Там было 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, половина всех запасов 120 мин. Это был мегауспех! Мы сработали 120 дронов, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны. Вообще здесь, как и во многих других вопросах, главное наше единство. И когда объединяют усилия СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР, ССО, СВР, пограничники, у нас получаются уникальные операции», — отметил Малюк.

Операции на Курщине

Он добавил, что СБУ также активно участвует в непосредственных боевых действиях на всей линии фронта.

«На фронте мы работаем постоянно, по всей линии боевого столкновения, на ротационной основе. Это разные операции: и общевойсковые, и работа в составе малых тактических групп, и контрдиверсионная работа», — подчеркнул Василий Малюк.

Среди прочего подразделения СБУ применяют новейшую тактику ведения боя, в частности, проводя уникальные дронно-штурмовые операции. Одним из первых примеров применения такой тактики стала спецоперация СБУ в Курщине.

«В прошлом году был штурм ротного опорного пункта в Курщине рядом с населенным пунктом Свердликово. Там находились более ста военнослужащих РФ. Там были и ахматовцы, и офицеры, и другой довольно подготовленный вражеский личный состав. Сначала мы проводили дроновую подготовку. То есть, в каждое отверстие этого опорного ротного пункта залетали своими средствами. Мы также работали наземными роботизированными комплексами, а затем бойцы пошли на штурм малыми группами, над которыми также „висели“ наши FPV. Как только была ответная угроза и огневой контакт, срочно туда уже били этими дронами», — рассказал Малюк.

По его словам, во время этого штурма были взяты в плен 102 военнослужащих РФ, еще более 20 — были ликвидированы.

СБУ и российское наступление в Донецкой области

Сейчас служба безопасности активно проводит такие дронно-штурмовые операции по всей линии фронта.

«Даже на этой неделе, если мы говорим о Покровском направлении, так случилось, что враг малыми группами просочился и зашел, по сути, в город. Россияне называют это „тактикой малых порезов“. Они просто распыляются в погребах, домах, а мы в ответ проводим контрдиверсионную работу. И нужно каждый уголок исследовать, а в случае обнаружения врага обезвредить. Соответствующую работу наши бойцы провели и имели реальный результат: многих негодяев уничтожили и взяли в плен», — отметил генерал-лейтенант.

Роль Центра специальных операций «А»

Он подчеркнул, что непосредственное участие в боевых действиях и deep strike от СБУ принимают не только бойцы Центра специальных операций «А», но и сотрудники других подразделений Службы: ГУ «Д», ГУ «И», ГКИБ, контрразведки и военной контрразведки, сотрудники региональных подразделений Службы.

Глава СБУ напомнил, что военнослужащие ЦСО «А» СБУ регулярно входят в тройку лидеров рейтинга лучших подразделений Сил обороны по уничтожению живой силы врага и вражеской техники с помощью БПЛА.

Потому, по словам Василия Малюка, Верховная Рада и президент Зеленский решили масштабировать этот опыт, увеличив численность именно ЦСО «А» СБУ до 10 тыс. сотрудников.

«Мы с вами должны понимать, что сегодня наша страна должна превратиться в стального дикобраза. И в плане личного состава, и в плане ПВО, в плане роботизированных систем и т.д. Поэтому увеличение количества Альфы автоматически увеличит количество уничтоженной вражеской техники и живой силы врага», — подытожил Василий Малюк.

