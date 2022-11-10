От лучшего друга Путина до козла отпущения: почему диктатор больше не доверяет Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу является одним из ближайших людей к президенту России Владимиру Путину и долгое время считался его "правой рукой". Однако с начала вторжения РФ в Украину Шойгу потерял доверие диктатора.

Об этом пишет Insider.

Издание подробно описывает восхождение и падение Шойгу — человека, разделяющего ответственность за вторжение России в Украину. Он единственный из близкого окружения Путина, кто не являлся его коллегой в КГБ или давним приятелем из Санкт-Петербурга.

"Министр увлекается медалями — во время работы в Минобороны ввел для армии РФ сотни новых наград, да и сам любит появляться на публике, увешанный наградами", — пишет издание.

Карьерных высот Шойгу достиг благодаря личной дружбе с экс-президентом России Ельциным и большой PR-команде.

Фото: Associated Press

"До начала широкомасштабного вторжения Шойгу был настолько близок к Путину, что они вместе ездили на "купание в экстракте из молодых оленьих рогов", — цитирует Insider российское издание "Проект".

Однако после 24 февраля Шойгу начал терять позиции в Кремле: в марте он не появлялся на публике около двух недель, а начиная с августа Путин прекратил привлекать министра обороны к стратегическому планированию войны в Украине.

Аналитик Марк Галеотти называет Шойгу "бронежилетом Путина", поглощающим критику, таким образом защищая от нее президента. Поэтому Путин прибегнет к увольнению министра только в крайнем случае.

Конфликт в окружении Путина

Ранее стало известно, что Путин пытается реабилитировать имидж министра обороны РФ Сергея Шойгу в информационном пространстве, чтобы противостоять росту влияния так называемой радикальной группы силовиков, критикующей Минобороны.

Между тем, основатель частной военной компании "Вагнер", "повар Путина" Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. Глава ППК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В тандеме с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Параллельно Пригожин создал мощную военную структуру, которая находится вне российского правового поля, однако вербует даже пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает конфликт между Пригожиным и минобороны РФ частью войны между "башнями Кремля" за назначение виновного в военных поражениях.

"Это исключительно мой взгляд, никоим образом не претендую на истинность или исчерпываемость. Между двумя "башнями Кремля" в самом разгаре война — между ФСБ и Министерством обороны. Оба одинаково несут ответственность за эту войну. ФСБ ввела Путина в стратегическое заблуждение, что войну можно выиграть за три дня. Министерство обороны во главе с Шойгу не может справиться с этой войной, не может нанести военное поражение Украине", — рассказал Черник.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Пригожин все чаще критикует российское Минобороны, чтобы скрыть отсутствие побед своих наемников под Бахмутом. Бои там продолжаются с лета, но существенных успехов "вагнеровцы" не достигли, а взамен понесут потери.

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