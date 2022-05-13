От начала полномасштабного вторжения России без вести пропавшими в Украине считаются более 1200 детей

От начала полномасштабного вторжения России без вести пропавшими в Украине считаются более 1200 детей

От начала полномасштабного вторжения России известно об исчезновении без вести 1214 детей в Украине.

Об этом на брифинге 13 мая сказала советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"За время войны поступило 1 тыс. 112 обращений об исчезновении без вести детей. Этих детей 1 тыс. 214", — сообщила она, ссылаясь на Управление ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

Также она сказала, что в розыске на сегодняшний день остаются 90 детей, а среди тех детей, которых нашли, двоих, к сожалению, нашли мертвыми, отметила Герасимчук. Кроме того, она сказала, что 2 тыс. 389 детей были вывезены в Россию.

Стоит отметить, что за 78 дней полномасштабного вторжения российские оккупанты убили 226 украинских детей, еще по меньшей мере 420 получили ранения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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