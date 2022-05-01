От начала широкомасштабного вторжения от рук россиян в Украине пострадали более 623 детей

От начала широкомасштабного вторжения от рук россиян в Украине пострадали более 623 детей

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей, более 404 ранены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 623 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 1 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 219. Возросло количество раненых — более 404. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г. Доброполье, поселка Дробышево Краматорского района и с. Времивка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей.

28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с. Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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