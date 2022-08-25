От начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине 376 детей, более 730 ранены

Более 1109 детей пострадали в Украине от начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 376 детей, более 730 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Свыше 1109 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 25 августа 2022 года по официальной информации ювенальных прокуроров, 376 детей погибли и более 733 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской - 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 24 августа враг совершил ракетный обстрел поселка Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области. Погибли двое детей 6 и 11 лет, еще пятеро детей получили ранения.

24 августа в результате обстрела гражданской инфраструктуры г. Новый Буг Николаевской области получили ранения двое детей в возрасте 10 и 16 лет.

В ночь на 25 августа оккупанты обстреляли с. Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Ранены трое детей 2, 7 и 15 лет.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 183-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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