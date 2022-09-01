С начала широкомасштабной войны россияне убили в Украине уже 380 детей

Более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 380 детей, более 736 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 1 сентября 2022 года более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 380 детей погибли и более 736 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 203, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень. 30 августа в результате артиллерийских обстрелов врагом г. Харькова получила ранение 6-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Также читайте Оккупанты подкупами и угрозами заставляют родителей отдавать детей в школы на Херсонщине

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 190-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: