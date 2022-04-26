От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 217 детей

От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 217 детей

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 217 детей, более 391 ранены.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 127, Киевской — 114, Харьковской — 93, Черниговской — 66, Херсонской — 44 – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

В Офисе генпрокурора также добавили, что 1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 62-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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