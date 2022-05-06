От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 223 ребенка

От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 223 ребенка

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 223 ребенка, более 408 ранены.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 631 ребенка пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным погибли 223 ребенка, ранены более 408. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской — 95, Чернигов 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" в пгт. Лесное Харьковского района Харьковской области погиб 15-летний молодой человек, который помогал кормить и эвакуировать животных.

5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки с. Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний парень.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1607 учебных заведений. При этом 121 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: