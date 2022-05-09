От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей

От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 415 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 9 мая 2022 года более 641 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 119, Харьковской, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

8 мая стало известно о гибели 13-летней девочки, находившейся в одной из машин колонны частных авто, которые 4 мая были обстреляны оккупантами в Чугуевском районе Харьковской области.

7 мая из-за обстрелов вражескими войсками с. Белогоровка и с. Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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