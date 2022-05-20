От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 232 ребенка

От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 232 ребенка

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 232 ребенка, более 427 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 20 мая 2022 года более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 145, Киевской — 1, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 18 мая в результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лиман Краматорского района Донецкой области погиб подросток.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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