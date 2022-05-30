От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 243 ребенка

От начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 243 ребенка

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 243 ребенка, более 444 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 30 мая 2022 года более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 243 ребенка погибли и более 444 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 153, Киевской — 116, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

29 мая в результате артиллерийского обстрела врагом с. Миролюбовка Херсонского района Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

26 мая из-за обстрела войсками РФ г. Лисичанск Луганской области был ранен 16-летний подросток.

25 мая в результате обстрела с. Студенец Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летнего мальчика.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

Также читайте Оккупанты в Мариуполе заставляют детей учиться в разрушенной школе

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: