От начала войны из-за действий оккупантов в Украине до более чем 148 возросло количество раненых детей

От начала войны из-за действий оккупантов в Украине до более чем 148 возросло количество раненых детей

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 115 детей, возросло количество раненых — их более 148.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 21 марта 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 115 погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Возросло количество раненых детей — их более 148. Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 38, Донецкой — 29, Черниговской — 31, Николаевская — 22, город Киев — 16, Житомирская — 15, Херсонская — 15 и Сумская — 14 областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 марта 2022 года российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Здание разрушено, под его обломками находились люди, однако информации о пострадавших и погибших пока нет.



19 марта в Николаеве в результате обстрела военными РФ из установки "Смерч" получили ранения мужчина и его 8-летний сын.

В Офисе генпрокурора добавили, что в результате бомбардировок и обстрелов уже повреждено 530 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, получили разрушения и повреждения более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно.

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