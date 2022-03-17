23 января 2021 года в Украине объявлен день траура в связи с трагедией в доме престарелых, в результате которой погибли 15 человек / Pexels

От начала войны оккупанты в Украине убили 108 детей — Офис генпрокурора

От начала войны оккупанты в Украине убили 108 детей — Офис генпрокурора

Эти данные не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

За время войны от российских обстрелов в Украине погибли 108 детей, еще 120 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибло 108 детей и более 120 ранено. Больше всего пострадало детей в Киевской - 52, Харьковской - 34, Донецкой - 25, Черниговской - 24, Николаевской - 20, Житомирской – 15, Сумской - 14 и Херсонской - 10 областях", — говорится в сообщении.

Также в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. В частности, больше повреждено в Донецкой — 119, Харьковской — 77, Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 35, Херсонской — 21 и г. Киеве — 24.

Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно.

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