От начала войны оккупанты в Украине убили 109 детей — Офис генпрокурора

От начала войны оккупанты в Украине убили 109 детей — Офис генпрокурора

Эти данные не окончательные из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

За время войны от российских обстрелов в Украине погибли 109 детей, еще 130 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибли 109 детей и более 130 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской — 55, Харьковской — 34, Донецкой — 26, Черниговской — 29, Николаевской — 20, Житомирской — 15 14, и Херсонской – 14 областях", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35.

В Офисе генпрокурора добавили, что 17 марта 2022 года около 2 ночи ВС РФ произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Харьковской области. В результате пострадала семья. Мать погибла на месте, прикрывая собой свою 4-летнюю дочь. Отец и ребенок получили телесные повреждения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно.

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