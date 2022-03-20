Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили 115 детей в Украине, еще более 140 получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"115 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Более 140 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 36, Донецкой -29, Черниговской — 30, Николаевской — 22, Житомирской — 15, Сумской — 14 и Херсонской — 14 областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 марта 2022 года в результате обстрела оккупантами г. Рубежное в Луганской области разрушен жилой дом. Из-под его завалов спасатели достали двоих детей. Им делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но тщетно. Дети не выжили. Под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины, а ребенка удалось спасти. Его состояние стабильное и удовлетворительное. 19 марта 2022 года в результате обстрела жилых домов г. Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за регулярных вражеских бомбардировок и обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно.

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