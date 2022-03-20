От начала войны в Украине сделали 5 трансплантаций органов — Ляшко

От начала войны в Украине сделали 5 трансплантаций органов — Ляшко

Минздрав, со своей стороны, обеспечивает взаимодействие с ВОЗ и другими международными партнерами для увеличения возможностей лечения детей за границей.

От начала войны в Украине сделали 5 трансплантаций органов: 4 почки были пересажены от посмертного донора и сделана 1 трансплантация сердца.

Об этом 20 марта сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Украина не прекратила предоставлять медицинскую помощь, несмотря на военные действия и постоянные обстрелы больниц. Там где это возможно не остановилось и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. С начала войны уже произошло 5 трансплантаций органов: 4 почки были пересажены от посмертного донора и сделана 1 трансплантация сердца. операции по хирургической коррекции врожденных пороков сердца", — написал глава ведомства в Facebook.

Ляшко добавил, что совместными усилиями первой леди Елены Зеленской, правительственных и дипломатических структур, благотворительных фондов и международного сообщества детских онкологов в клиники стран Европейского Союза организованными группами уже отправлено на лечение более 300 онкобольных детей из разных областей Украины.

"Если ваш ребенок нуждается в специальной терапии, которая временно остановлена в Украине, вы можете воспользоваться помощью наших специалистов и получить возможность продолжить лечение за границей", — подчеркнул министр здравоохранения Украины.

Подробную информацию можно получить по телефону "горячей линии": +380971507053.