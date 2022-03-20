От начала войны во Львовскую область приехало почти 210 тысяч переселенцев

От начала войны во Львовскую область приехало почти 210 тысяч переселенцев

В регионе зарезервировано более 18 тыс. мест.

От начала войны, 24 февраля, Львовская область приняла почти 210 тысяч человек из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, только за прошедшие сутки, 19 марта, в области приняли и расселили более 2,6 тыс. вынужденных переселенцев.

Во Львовской области зарезервировано около 18,6 тысячи мест для поселения перемещенных. "Если вы готовы приютить тех, кто покинул дом из-за войны, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/GKG3cMJyykCBMVzX9", — сообщил Козицкий.

Кстати, руководитель ОВА также отметил, что с начала войны мобилизовали более 28 тысяч жителей Львовщины.

Как сообщалось, во Львов из других регионов Украины массово эвакуируют воспитанников детских домов. В целом область уже приняла более полутысячи детдомовцев.