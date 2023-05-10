От них ничего не останется: эксперт назвал срок, когда ЧВК "Вагнер" просто исчезнет из-за потерь

По мнению эксперта, если Пригожин и дальше будет терять по 500 человек в сутки, до конца месяца от его ЧВК ничего не останется.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин несмотря на все бравадные заявления, не может самостоятельно вывести своих боевиков из Бахмута, поскольку их сразу же уничтожат российские "загрядотряды".

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан "24 канала".

"Они ("вагнеровцы". – Ред.) зажаты сейчас между украинскими войсками и российскими войсками. Там 4 тысячи "пригоженцев" и 40 тысяч линейных российских частей. Если генералам что-то не понравится, если они обозначат ОПГ Пригожина, как дезертиров, – они их просто расстреляют во время отхода", – предполагает эксперт.

По словам Свитана, если "вагнеровцы" вздумают прорываться с боем через российские части, это может закончиться для ЧВК фатально.

Эксперт назвал Пригожина обычной "говорящей головой", которая не имеет никакого отношения к военным действиям.

"У него есть медиахолдинг и медиаимперия, поэтому начинает вымаливать выход ОПГ из Бахмута. Он прекрасно понимает, что еще несколько недель и от них ничего не останется. С потерями по 500 человек в сутки или даже по 100 – их не останется уже до конца месяца" – подытожил полковник запаса.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте наемникам главы Чечни Рамзана Кадырова. Пригожин угрожал, что выведет своих головорезов из Бахмута из-за отсутствия боеприпасов.

Впоследствии он сообщил, что "вагнеровцы" якобы получат необходимое оружие, поэтому не будут отступать из Бахмута.

Вчера, 9 мая, Пригожин пожаловался, что 72-я бригада Минобороны РФ сбежала, оставив "стратегический плацдарм". Эту информацию подтвердили и в ВСУ.

Однако впоследствии стало известно, что "накивала пятками" не 72-я бригада РФ, а именно "вагнеровцы".