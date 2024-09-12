В четверг, 12 сентября, над Днепропетровщиной уничтожен вражеский "шахед", в результате чего возник пожар в церкви.

Российские атаки на Никопольщину продолжаются. 12 сентября российские военные нанесли удар по Никополю, повредив два автомобиля – пожарный и коммунальный. Кроме того, артиллерийские снаряды попали в местную церковь, что привело к масштабному пожару.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Благодаря оперативной работе спасателей огонь удалось потушить, но здание потерпело значительные разрушения: уничтожены кровля и перекрытия, а внутри храма также зафиксированы серьезные повреждения.

Ближе к вечеру армия РФ снова возобновила обстрелы Никополя, а также Марганецкой, Красногригоревской и Покровской общин. Специалисты оценивают последствия этих атак.

От обстрела россиян в Никопольщине загорелась церковь / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Удар по Никопольщине / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Самое важное, что жертв и пострадавших нет. На других территориях Днепропетровской области, несмотря на воздушные тревоги, сохранялось относительное спокойствие.

Напомним, 9 сентября Россия обстреляла из артиллерии Никополь в Днепропетровской области, в результате чего погибла 16-летняя девушка, три человека получили ранения.

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