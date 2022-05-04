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От обстрелов российских оккупантов погиб журналист Александр Махов

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От обстрелов российских оккупантов погиб журналист Александр Махов

detector.media

После начала полномасштабной агрессии России Махов ушел на фронт.

От обстрелов российских оккупантов погиб журналист, военный корреспондент Александр Махов.

Он воевал в составе ВСУ в районе Изюма.

Об этом сообщает канал "Украина 24".

Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24" и освещал события на передовой. В октябре 2021 года Махов перешел на канал "Дом".

После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.

"Я ветеран и резервист и я иду на войну. Пришло время освободительной войны! Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил. Служу украинскому народу!", – писал Махов в Facebook.

Александр Махов – участник боевых действий, вел подкаст "Военкор". В 2020 году стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, проводившего эвакуацию граждан Украины из Уханя.

Напомним, 28 апреля в Киеве в результате российского авиаудара погибла журналистка Вера Гирич. Вражеская ракета попала в жилой дом журналистки. Женщина пролежала под обломками дома всю ночь, а ее тело нашли только на следующее утро.

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