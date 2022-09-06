От призыва хотят освободить еще две категории украинцев: рассказываем, кого именно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить от призыва еще две категории мужчин, работающих с детьми. Соответствующий законопроект №7226 зарегистрировали в Верховной Раде 2 сентября. Воспитателей детских садов и тренеров могут освободить от мобилизации.

Авторы законопроекта для того, чтобы обеспечить стабильную работу дошкольных учебных заведений и заведений физической культуры и спорта, предлагают не призывать воспитателей детских садов и тренеров (тренеров-преподавателей) заведений физической культуры и спорта государственной или коммунальной форм собственности. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "даже в мирное время у многих таких заведений есть проблемы с заполнением педагогически-преподавательских вакансий, а когда большая часть наших сограждан вынуждена была выехать за границу как беженцы, эти кадровые проблемы обострились. Поэтому кажется логичным и целесообразным добавить названные педагогически-преподавательские категории к тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации".

Освобождение от призыва будет предоставляться при условии работы в вышеуказанных заведениях не менее чем на 0,75 ставки и это место работы должно быть для них основным.

Также авторы предлагают, чтобы уже мобилизованные военнослужащие имели возможность по собственному желанию уволиться с военной службы. В том числе и для того, чтобы вернуться к своей прежней работе.

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