От пулевого ранения на Донбассе погиб 24-летний солдат из Львовской области

Парень погиб при выполнении боевого задания.
На Востоке Украины от вражеской пули погиб 24-летний уроженец Львовщины Демьян Данилов.
Об сообщила пресс-служба Львовского облсовета.
"Старший солдат Демьян Данилов был командиром механизированного отделения. Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", — сообщает облсовет.
Во Львовской ОГА уточнили, что солдат получил пулевое ранение во время выполнения боевой задачи.
Демьян Данилов родился 12 августа 1997 в селе Рудники Стрыйского района. На момент гибели ему было 24 года.
Ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела, поддерживаемых Россией боевиков, погиб 27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области. Он находился в грузовике, в который попали оккупанты.
12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение. Еще трое защитников получили осколочные ранения.
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