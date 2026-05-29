Президент России Владимир Путин, по-видимому, получал недостоверные данные об «успехах» оккупантов на фронте.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В распоряжении аналитиков Института изучения войны оказалась карта российского Минобороны, которая может свидетельствовать о масштабном искажении реальной ситуации на фронте для Путина.

«Российское военное руководство систематически преувеличивало успехи армии в Запорожской области», — отметили эксперты.

Речь идет о якобы карте Минобороны РФ от 9 апреля, опубликованной украинским OSINT-аналитиком. На ней российские войска обозначены как контролирующие сразу несколько населенных пунктов в Запорожской области.

Однако ISW утверждает, что не обнаружил подтверждений захвата большинства населенных пунктов. Более того, аналитики отмечают: по состоянию на конец мая российские силы вообще не удерживают присутствие в ряде сел, указанных на карте.

Аналитики считают, что подобные документы могли формировать у Путина ложное представление о реальном положении дел на фронте. В то же время глава Генштаба РФ Валерий Герасимов ранее публично заявлял о захвате ряда населенных пунктов, что совпадает с содержанием карты.

В ISW отмечают, что подобная практика преувеличения успехов может влиять не только на решение Кремля, но и на дальнейшее планирование военных операций России.

Российские блогеры упали в истерики из-за этой лжи. Ведь она приводит к тому, что оккупантам приходится гибнуть в бессмысленных атаках на позиции, которые на бумаге уже давно «подконтрольны» России.

На Покровском направлении российские войска несут значительные потери и вынуждены привлекать дополнительные силы для продолжения наступательных действий. Украинские силы удерживают линию обороны и не допускают продвижения врага в направлении Доброполья, а также западнее — в сторону Гришиного и Днепропетровской области.

Кроме того, ВСУ продолжают контратаку в Харьковской области и возвращают контроль над новыми территориями. На Великобурлукском направлении оккупантов уже почти оттеснили к государственной границе.

