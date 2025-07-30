"От пыток в плену до украинского гражданства: невероятная история британского добровольца

Эйден Аслин во время пребывания в российской неволе / © Associated Press

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Доброволец из Британии Эйден Аслин, которого жестоко пытали в российском плену, стал гражданином Украины.

Его историю повествует британское издание The Sun.

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Храброго 31-летнего бойца Эйдена Аслина в плену россияне жестоко избили, порезали ножом и заставили петь российский гимн после того, как сказали: «Твоя смерть будет прекрасна».

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Его ужасные пятимесячные пытки закончились лишь после того, как долго живший в Британии российский олигарх, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович договорился об обмене пленными.

Эйден вернулся в Украину после освобождения и был награжден Орденом Мужества.

В издании отмечается, что британец получил украинское гражданство в начале этого месяца и пообещал посвятить свое будущее нашей стране.

Доброволец из Британии Эйден Аслин / © thesun.co.uk

«Некоторые люди могут задаться вопросом — почему. Но для меня ответ прост: я люблю Украину. Все, что мне подбросила жизнь: избиения, ножевые ранения, смертный приговор, психологическая травма… ничто из этого не заставило меня отступить. Возможно, я британец по крови, но я украинец по духу и воле. Мое будущее здесь, в Украине», — сказал Эйден Аслин.

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В интервью после своего освобождения в сентябре 2022 года Эйден признался: «Я никогда не думал, что выберусь оттуда (из российского плена — Ред.) живым».

История британского добровольца в Украине

Эйден Аслин. начал новую жизнь в Украине в 2018 году, став морским пехотинцем. Он был на передовой, когда Россия начала свое незаконное вторжение в феврале 2022 года.

Аслин был в числе защитников во время осады завода «Азовсталь» в Мариуполе

Его вывезли за город и сказали, что расстреляют, прежде чем провели перед камерами во время фиктивного суда в так называемой «ДНР» и приговорили к смертной казни.

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© Associated Press

«Я искренне думал, что мои дни сочтены. Как только мы сдались, они просмотрели мой паспорт и быстро поняли, что он не украинский. Солдат, который меня обслуживал, спросил на русском: „Откуда ты?“ Я сказал ему, что я из Великобритании, и как только я это сказал, он ударил меня в лицо», — рассказывает британец о первом «знакомстве» с российскими оккупантами.

Эйден был освобожден вместе с другими британскими военнопленными: 51-летним Шоном Пиннером, 59-летним Джоном Гардингом, 25-летним Диланом Хили и 39-летним Эндрю Хиллом.

45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри скончался в плену до их освобождения

После увольнения Эйден вернулся на передовую, говоря: «Я останусь, пока война не будет выиграна».

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Ранее Эйден Аслин заявил, что Россия адаптируется на поле боя, поэтому Украине нужно больше дальнобойного оружия.