От "родоначальника титушек" до командира отделения: где сейчас тот же Титушко

Как оказалось, Вадим Титушко воюет в ВСУ – в составе 72-й бригады.

Стало известно, что на фронте сражается Вадим Титушко. Именно его фамилией после истории с нападением на журналистов в 2013 году назвали новый термин "титушки" – люди, которые за деньги устраивают провокации и разгоняют мирные протесты.

Об этом написал в Facebook военный и пластун Юрий Юзич.

"Десятилетие Революции Достоинства будет не полным, без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках", – отметил он.

По словам военного, с апреля 2022 года Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы".

"С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения. На фото – крайний справа во время очередного вручения наград. Прав был Евгений Коновалец: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию", — добавил он.

В комментариях под постом пользователи подтвердили, что Титушко действительно воюет. Заметим, что первым это фото с Титушкой опубликовал капеллан Николай Гопайнич

"Медаль "За жертвенность и любовь к Украине" получили воины 72-й бригады имени Черных Запорожцев", — отметил он и затегал страницу с фамилией Титушко, на которой правда нет ни одного поста.