От "родоначальника титушек" до командира отделения: где сейчас тот же Титушко

Как оказалось, Вадим Титушко воюет в ВСУ – в составе 72-й бригады.
Стало известно, что на фронте сражается Вадим Титушко. Именно его фамилией после истории с нападением на журналистов в 2013 году назвали новый термин "титушки" – люди, которые за деньги устраивают провокации и разгоняют мирные протесты.
Об этом написал в Facebook военный и пластун Юрий Юзич.
"Десятилетие Революции Достоинства будет не полным, без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках", – отметил он.
По словам военного, с апреля 2022 года Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы".
"С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения. На фото – крайний справа во время очередного вручения наград. Прав был Евгений Коновалец: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию", — добавил он.
В комментариях под постом пользователи подтвердили, что Титушко действительно воюет. Заметим, что первым это фото с Титушкой опубликовал капеллан Николай Гопайнич
"Медаль "За жертвенность и любовь к Украине" получили воины 72-й бригады имени Черных Запорожцев", — отметил он и затегал страницу с фамилией Титушко, на которой правда нет ни одного поста.
Кто такой Вадим Титушко
Напомним, что Вадим Титушко "прославился" на всю Украину в мае 2013 года после нападения на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.
Тогда он обошелся условным термином.
Во время Революции Достоинства "титушками" стали называть всех спортивных молодых людей, которые по заказу режима Януковича пытались силой разогнать мирные протесты или совершали провокации.
Хотя в Сети писали, что в самые кровавые дни Революции Достоинства в феврале 2014 года Титушко принял сторону Майдана и якобы даже стоял на блок-посте на трассе, который не пускал в сторону столицы транспорт с сомнительными лицами.
В 2018 году Вадим Титушко снова попал в заголовки СМИ. Он фигурировал по делу о разбойном нападении в Киевской области. Тогда полиция объявила его в розыск.
В августе 2020 года Вадима Титушко арестовали. Тогда он был отправлен под домашний арест.
В комментарии "Главкому" в Минюсте сообщили, что с 2021 по 2022 год в СИЗО он не сидел.
В сентябре 2022 года суд закрыл уголовное дело против Вадима Титушко. В это время появилась информация, что Титушко находится в рядах ВСУ.