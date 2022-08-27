От российских обстрелов в оккупированной Каменке погибли 5 человек, двое из них — дети: фото

Российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области.

Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района (Запорожская область) в результате обстрела со стороны российских оккупантов погибли пять человек, в том числе два ребенка.

Об этом в ночь на 27 августа сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, все 6 выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

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"Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания. Анастасии было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета", — говорится в сообщения председателя ОВА.

Местные жители свидетельствуют, что под завалами домов могут находиться другие жертвы обстрелов.

Напомним, на День Независимости, 24 августа, за сутки российские войска нанесли 45 ударов по мирным селам и городам Запорожской области.

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