От российского авиаудара поврежден эвакуационный поезд из Донбасса: один погибший

От российского авиаудара поврежден эвакуационный поезд из Донбасса: один погибший

Поезд был поражен обломками на ст. Брусин.

В ночь на 13 марта около 00:00 в результате авианалета армии российской федерации получил повреждение эвакуационный поезд.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Речь идет о поезде для эвакуации мирных жителей "Краматорск-Львов". По словам главы ОВА, в результате российского обстрела один человек погиб. Кроме того, одна проводница ранена.

В свою очередь, в "Укрзализнице" сообщают, что поезд был поражен обломками на ст. Брюсин в Донецкой области. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей.

От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла. Другая была ранена и доставлена в больницу Славянска.

Отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров.

Напомним, с начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзализныця" эвакуировала уже более двух миллионов человек. Больше всего пассажиров были эвакуированы из Киева и Харькова. Именно эти города находятся под постоянной бомбардировкой русского врага. Самый популярный международный железнодорожный маршрут был в Польшу. В общей сложности за границу железная дорога перевезла 226 тысяч пассажиров.

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