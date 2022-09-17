От российского террора пострадали около трех десятков населенных пунктов, где живут мирные украинцы — Генштаб

В течение 17 сентября россияне нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

В результате пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты обстреливают жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — подчеркнули в Генштабе.

Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на организации обороны и содержании захваченных территорий. Россияне не покидают попыток оккупировать всю Донецкую область, а также сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Отметим, оккупационные власти проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

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