От российского террора в сутки пострадали 18 населенных пунктов: какие именно

За сутки 16 сентября оккупанты нанесли 4 ракетных, 5 авиационных ударов и 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает терроризировать мирное население, наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За текущие сутки враг нанес 4 ракетные, 5 авиационных ударов и осуществил 12 обстрелов из систем реактив по объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий. Оккупанты пытаются сорвать активные действия украинских защитников на отдельных направлениях.

Противник обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы, ведет воздушную разведку. В результате остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, 24 февраля цинично напавший на Украину, наконец прокомментировал блестящее контрнаступление ВСУ. "Мы видим активность на разных направлениях. Киевские власти объявили о том, что они начали активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, чем они у них закончатся", — сказал кровавый "фюрер".

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