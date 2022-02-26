От российской агрессии из-за попадания в медицинские учреждения и скорые уже есть погибшие среди медперсонала — Ляшко

От российской агрессии из-за попадания в медицинские учреждения и скорые уже есть погибшие среди медперсонала — Ляшко

Он отметил, что проблем с лекарством нет, но есть вопросы логистики

Медицины хватает духа, боевого духа, чтобы продолжать работать – проводятся трансплантации, высокотехнологичные операции. Но медицинские учреждения также попали под обстрелы, а также есть первые потери среди медиков.

Об этом в эфире 2+2 рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что обстреляли центр крови, центр экстренной медицинской помощи, машину скорой. «Мы воюем с террористами. Это не армия – это террор, нарушение всех конвенций», — отметил министр.

Мобилизировались все, горячая линия, работавшая по вопросам через коронавирус, теперь отвечает и на другие вопросы – доступ к лекарствам, инсулинам, нет доступа к медицине.

Он отметил, что проблем с лекарством нет, но есть вопросы логистики, там, где идут бои, доставить лекарства невозможно.

Министр отметил, что сейчас крови в банках крови хватает.