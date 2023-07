От российской ракеты погибла Виктория Амелина: все, что известно о писательнице

Украинская писательница Виктория Амелина умерла в больнице 1 июля от тяжелых ранений в результате российского ракетного удара по кафе в Краматорске 27 июня, где литератор находилась вместе с колумбийской делегацией.

Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по пиццерии в Краматорске, в результате которого было известно о 12 погибших. Писательница Виктория Амелина стала 13-й жертвой врага. Она как раз обедала в кафе с колумбийскими писателем Гектором Абадом, политиком Серхио Харамильо и журналисткой Каталиной Гомес, когда россияне устроили атаку. Все кроме украинки получили легкие ранения. Она же очутилась в больнице в тяжелом состоянии с травмой головы.

Как сообщили в Украинском ПЭН, врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все ради спасения жизни Амелиной, однако ранение оказалось смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были родные и друзья. У писательницы остался маленький сын.

Что известно о Виктории Амелиной

Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако впоследствии вернулась в Украину. Получила степень магистра компьютерных технологий с отличием во "Львовской политехнике". В течение 2005-2015 годов работала в международных технологических компаниях.

Дебютный роман Амелиной "Синдром ноября или Homo Compatiens" вышел в 2014 году и вошел в 10 лучших прозаических произведений по версии премии "ЛітАкцент року-2014".

В 2015 году Амелина приостановила карьеру в IT, чтобы посвятить время писательской работе. В следующем году она издала первую детскую книгу "Кто-то или Водяное Сердце", а позже — еще одну детскую книгу "Э-э-эстории экскаватора Эки".

Писательница Виктория Амелина/Фото из соцсетей Амелиной

Второй роман писательницы "Дом для Дома" вышел в 2017 году и вошел в краткие списки национальных и международных премий: "ЛітАкцент року-2017", Премии города литературы ЮНЕСКО, Европейской литературной премии. Запорожская книжная толока назвала "Дом для Дома" лучшей прозаической книгой года.

В 2021 году Виктория стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль в одноименном поселке Бахмутского района Донецкой области.

Произведения Амелиной переведены и опубликованы на польском, чешском, немецком, нидерландском и английском языках. Недавно роман "Дом для Дома" был переведен на испанский.

Чем занималась Виктория Амелина после полномасштабного вторжения

После начала полномасштабной войны России против Украины Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Вместе с командой она была документатором военных преступлений на деоккупированных территориях востока, юга и севера Украины. В частности, в Капитоловке Изюмского района Харьковской области Виктория нашла дневник убитого россиянами украинского писателя Владимира Вакуленко.

Писательница Виктория Амелина скончалась в больнице после ракетного удара по Краматорску/Фото с соцмеред Амелиной

В то же время Амелина начала работу над первой нон-фикшной книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. Вскоре произведение должно выйти за границей. Автор книги рассказывает в ней об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны.

Во время полномасштабной войны Виктория занималась и адвокационной работой: обращалась к правительствам других стран с призывом об оружии для Украины, требовала справедливости и создания специального международного трибунала для всех виновников военных преступлений против Украины.

В начале июня 2023 года Амелина опубликовала в Сети фото, на котором она снимает разрушенный дом.

"На этом фото я. Я украинская писательница. У меня на сумке портреты великих украинских поэтов. У меня такой вид, будто я должна была фотографировать книги, искусство и своего маленького сына. Но я документирую военные преступления России и слушаю звуки обстрелов, а не стихи. Почему? #StopRussiaNow", – говорилось в сообщении писательницы.

Виктория Амелина снимает уничтоженный россиянами дом/Фото из соцсетей Амелиной

