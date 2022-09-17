От рук оккупантов погибло четыре поколения одной семьи: под Изюмом нашли захоронение целой семьи с маленькими детьми

Под Изюмом нашли захоронение целой семьи с маленькими детьми, которых убили российские оккупанты. Семья Столпаковых жила счастливой жизнью, пока их не пришли "освобождать" россияне.

Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета рашистской армии.

Об этом сообщила советница Офиса президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук со ссылкой на материал "Их убила Россия".

Родители Леси погибли совсем молодыми. Маме Елене Столпаковой 1 февраля исполнилось только 31, папе Дмитрию — 33. Они имели собственный бизнес, продавали детскую одежду и были владельцами интернет-магазина подарков. Воспитывали двух дочерей. Для Саши Дмитрий был отчимом, имела другую фамилию, поэтому ее могли найти позже.

"Семья жила счастливой спокойной жизнью, пока российские войска не пришли убивать мирных украинцев. 9 марта около 7:00 на дом по ул. Первомайской россияне сбросили авиабомбу, а затем прицельно добивали его из танка, пока он окончательно не разрушился. Под завалами дома погибли по меньшей мере 44 человека", — написала она.

ФОТО: Дарья Герасимчук/Facebook

По словам очевидцев, их завалило обломками в подвале, где они скрывались от российских обстрелов. Соседи даже не могли помочь выбраться из-за плотных обстрелов российских военных. В момент авиаудара с семьей Столпаковых в подвале также находились родители Елены, ее младшая сестра и бабушка. Там погибли четыре поколения одной семьи.

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Советник Офиса президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук опубликовала имена невинно убитых людей. Это:

- Столпакова Олеся Дмитриевна, 27.04.2016 г.р.

- Панюхно Александра Антоновна, 22.08.2013 г.р.

– Столпакова Елена Александровна, 01.02.1991 г.р.

– Столпаков Дмитрий Сергеевич, 03.05.1988 г.р.

Родители Елены:

– Жихарев Александр Иванович, 04.01.1973 г.р.

– Жихарева Татьяна Евгеньевна 16.01.1973 г.р.

Как сообщалось ранее, в освобожденном Изюме Харьковской области нашли массовое захоронение - более 400 могил. Там и военные, и гражданские, а еще много замученных людей. Управление ООН по правам человека собирается направлять в Изюм миссию.

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