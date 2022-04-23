От рук российских оккупантов в Украине пострадали более 595 детей — Офис генпрокурора

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 208 детей, возросло количество раненых — их 387.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
"По состоянию на утро 23 апреля 2022 года более 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. Официальное число жертв-детей за последние два дня неизменно — 208. Возросло количество раненых — 387", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранение 5-летний ребенок.
Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В Офисе генпрокурора также добавили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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