От рук российских оккупантов в Украине пострадали более 627 детей – ювенальные прокуроры

От рук российских оккупантов в Украине пострадали более 627 детей – ювенальные прокуроры

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 220 детей.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 4 мая 2022 года количество жертв-детей за сутки не изменилось – 220. Возросло количество раненых – более 407.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

2 мая в результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Бериславского района Херсонской области и попадания двух снарядов в жилой дом получила тяжелые ранения 6-летняя девочка.

Напомним, Катя Осадчая показала малыша, который два месяца провел в бомбоубежище "Азовстали".

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