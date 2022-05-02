От рук российских оккупантов за 67 дней войны в Украине пострадало более 624 ребенка

От рук российских оккупантов за 67 дней войны в Украине пострадало более 624 ребенка

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей, более 405 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 624 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 219. Возросло количество раненых — более 405. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

29 апреля в результате артобстрела оккупантами с. Времивка Великоновоселковского района Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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