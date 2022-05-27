От рук российских военных за день погибли 5 жителей Донецкой области

Российские военные в течение 27 мая убили пятерых жителей Донецкой области, еще четверо гражданских получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донбасса. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – говорится в сообщении.
Напомним, в течение 27 мая оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов и разрушили 22 гражданских объекта на Донбассе.
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