От рук российских военных за день погибли 5 жителей Донецкой области

От рук российских военных за день погибли 5 жителей Донецкой области

Российские военные в течение 27 мая убили пятерых жителей Донецкой области, еще четверо гражданских получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донбасса. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 27 мая оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов и разрушили 22 гражданских объекта на Донбассе.

Ждут смерти: как живут люди в селах возле Запорожья под обстрелами артиллерии

Читайте также: