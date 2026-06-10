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От сдерживания до штурма на Покровском направлении: 7 корпус ДШВ провел совместные командно-штабные учения.
Офицеры управления 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ завершили двухнедельные учения под условным названием «Стальная воля». Курсы проходили в тесной координации с Группой содействия безопасности Украины (SAG-U) и были направлены на повышение навыков управления войсками, говорится в сообщении пресс-службы 7 корпуса ДШВ.
«Правильно спланированная военная операция – это ключ, позволяющий выполнить задачи с минимальной потерей личного состава. Сильная теоретическая подготовка, которую вы получили, и сильная практика, которую у вас уже есть, позволит повысить результаты работы. Наша главная цель – уничтожение врага и сдерживание противника от дальнейшего продвижения», – отметил командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.
По сообщению прессслужбы, офицеры 7 корпуса ДШВ, в частности, отрабатывали во время военных игр (wargaming) противодействие вражеским подразделениям в Покровской агломерации. Целью было остановить продвижение противника, а также перейти к эшелонированной обороне, подготовиться к круговой защите и штурмовым действиям.
«Сценарий полностью отвечал реальным условиям фронта. Во время игры учитывали активное применение врагом РЭБ, а также ударных дронов и перехватчиков. В то же время, среди сильных сторон Сил обороны – сеть БпЛА-РЕБ-РЛС, которая интегрирована в систему ситуационной осведомленности DELTA», - уточнили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.
В то же время, как сообщается в сообщении, команда Группы содействия безопасности Украины (SAG-U) отметила положительные результаты штабных учений.