От штурма Покровска россиян отделяет только одно село – военный журналист сделал тревожный прогноз

Россияне активизировались в районе села Шевченко, оккупация которого может привести к потере Покровска.

Уже в ближайшее время могут начаться бои непосредственно за покровско-мирноградскую агломерацию.

Таким прогнозом поделился в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его словам, произойдет это сразу после того, как ВСУ потеряют село Шевченко.

Мирошников говорит, что село Шевченко не потеряно, но быстрое продвижение оккупантов на такой местности, его, мягко говоря, удивляет.

"Ибо местность не слишком удобна для быстрых штурмов. Но факт в том, что врагу удалось преодолеть большинство препятствий за короткий срок", — отметил он.

Что известно о наступлении на Покровск

Покровск – логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

После падения Авдеевки в конце февраля этого года российские ВС начали наступление на Покровском направлении. В апреле им удалось найти скважину в украинской обороне возле поселка Очеретино и усилить давление на позиции ВСУ.

В середине июля российская армия преодолела еще одну линию обороны у села Прогресс и через месяц она смогла приблизиться к Покровску на расстояние 10 км, а к соседнему городу Селидово — 3 км.

На фоне относительно быстрого продвижения российских войск на Донбассе наступающие в Курской области успехи ВСУ в последние дни выглядят скромнее.

Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону контроля, но по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а продвижение замедлилось, говорят аналитики.

Объясняя причины тяжелой ситуации на территории Покровска, Александр Сырский подчеркнул, что Москва сосредоточила здесь наиболее боеспособные свои подразделения.

Ежедневно на этом направлении фиксируется около 50 боеприкосновений. РФ имеет преимущество в живой силе, артиллерии, авиации и бронетехнике.

Сырский подчеркнул, что ситуация у Покровска очень тяжелая, но находится под контролем Украины.

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