От смерти спас металлический жетон: русские боевики обстреляли КПВВ "Гнутовое"

Жертв атаки, к счастью, нет.
Сегодня, 2 февраля, в 8:30 российские оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В результате атаки, потерь среди личного состава, к счастью, нет. Одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты.
Следует отметить, что для обстрела противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.
Как отмечают в ГНСУ, такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.
Напомним, ранее стало известно, что командование ВС РФ продолжает опрокидывать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) технику и военную силу для усиления боевой способности вожаков.
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