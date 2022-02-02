От смерти спас металлический жетон: русские боевики обстреляли КПВВ "Гнутовое"

Жертв атаки, к счастью, нет.

Сегодня, 2 февраля, в 8:30 российские оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Также читайте Чехия передаст украинской армии артиллерийские боеприпасы и медицинскую помощь

В результате атаки, потерь среди личного состава, к счастью, нет. Одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

Следует отметить, что для обстрела противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

Как отмечают в ГНСУ, такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что командование ВС РФ продолжает опрокидывать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) технику и военную силу для усиления боевой способности вожаков.

Читайте также: