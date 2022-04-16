"От свиста ракеты уши заложило": местные жители рассказали о ракетном ударе по аэродрому в Александрии

"От свиста ракеты уши заложило": местные жители рассказали о ракетном ударе по аэродрому в Александрии

По последним данным, есть жертвы и пострадавшие.

В Александрии Кировоградской области в результате попадания ракеты по инфраструктуре аэродрома есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщил глава военной администрации Андрей Райкович, пишет "Суспільне".

Ракетный удар по инфраструктуре Александрийского аэродрома российские военные нанесли 15 апреля в 22.26, рассказал руководитель горсовета Сергей Кузьменко.

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Местные жители рассказывают, что очнулись от сильного взрыва. "Когда летела ракета — я и моя семья спали. От ее свиста даже уши заложило. Я думала, что она летит в наш дом. Мы все выбежали во двор и в стороне Александрии увидели вспышку, а затем через несколько секунд был взрыв", — сказала Анна Шуста.

Напомним, в результате ракетного удара российских оккупантов была повреждена инфраструктура аэродрома в городе Александрии Кировоградской области.

12 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду. Мэр города сообщил, что российская ракета повредила инфраструктуру аэродрома.

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