"От тел ничего не осталось": Z-пропагандистка заявила о множестве погибших на складе в Торопце

Z-пропагандистка набросилась на минобороны РФ и местные власти, которые пытались скрыть информацию от атаке.

В момент подрыва артиллерийского склада в Торопце Тверской области, в зоне поражения, предположительно, находились сотни российских военных. Десятки могли погибнуть.

Об этом заявила Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram.

По словами пропагандистки, еще в 2018 году озвучивали, что в Торопце один лишь хозблок предусмотрен на 200 военнослужащих. Это означает, что общая численность персонала намного выше.

"Сколько ж там погибло наших, и судя по взрывам и кадрам – от тел ничего не осталось", – возмущается Кашеварова.

По официальным данным РФ, при уничтожении склада пострадали 13 человек. Однако эта информация, скорее всего, далека от достоверности.

"Руденя (губернатор Тверской области – Ред.) заявил, что пожар под контролем. Пожар? Под контролем? Как можно контролировать детонацию ракет? И вот тот ад на земле – это пожар", – продолжает сокрушаться Z-пропагандистка.

В завершении она назвала Министерство обороны РФ "мыльным пузырем".

Кроме того, Кашеварова сообщила, что вчера на оккупированной части Донецкой области россияне опять проводили построение солдат, и туда снова был прилет, в результате чего есть погибшие захватчики.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БПЛА атаковали склад боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

По информации СНБО, на складе в Торопце россияне хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

После атаки БПЛА на склад с ракетами в Торопце произошли землетрясения.

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