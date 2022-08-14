От удара ракеты танк отбросило в лесополосу: воин ВСУ за один бой уничтожил восемь единиц российской техники

Украинский защитник во время одного боя уничтожил восемь единиц вражеской техники.

Российские оккупанты пошли в наступление на одно из сел, которое контролировали украинские защитники. Во время боя захватчики потеряли много техники и личного состава.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Российские оккупанты пытались взять боем одно из сел. Тогда ВСУ дали им достойный отпор. Противотанкист Сергей во время одного из боев уничтожил сразу восемь единиц российской техники.

"Попал наверняка под башню. От попадания ракеты его перевернуло и отбросило в посадку. Пехотинцев разбросало по той посадке, как тряпки из секонд-хенда", — вспоминает украинский защитник.

Напомним, Россия изменит тактику по ракетным обстрелам.

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