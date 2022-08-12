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От удара сорвало башню: пограничники показали, как украинские военные феерически уничтожают технику оккупантов

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От удара сорвало башню: пограничники показали, как украинские военные феерически уничтожают технику оккупантов

Иллюстративное фото / Фото: Getty Images

Украинские военные благодаря беспилотнику уничтожили российский танк.

Военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы благодаря беспилотнику уничтожили танк оккупантов. Сделали это они настолько феерично, что у боевой машины сорвало башню.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы уничтожили в тесном взаимодействии с собратьями других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия. От контакта с украинскими защитниками у танка сорвало башню”, — подчеркнули в пресс-службе ГПСУ.

Там также добавили, что пограничники не прекращают уничтожать оккупантов и защищать страну от российских захватчиков.

Напомним, что из-за значительных потерь в рядах оккупантов российское командование переносит сроки ротации.

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