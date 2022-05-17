От Угледара до Бахмута: в Донецкой области оккупанты стреляют по всей линии фронта

От Угледара до Бахмута: в Донецкой области оккупанты стреляют по всей линии фронта

Российские войска обстреливают всю Донецкую область. Сейчас продолжаются массовые вражеские обстрелы по всей линии фронта.

Больше всего от российского оружия сегодня пострадала Авдеевка.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграмм.

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"Россияне не останавливают массовые обстрелы по всей линии фронта — от Угледара до Бахмута", — написал он.

Он отметил, что Авдеевка сегодня утром потерпела авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточены Красногоровка – ведутся восстановительные работы.

По словам Кириленко, в Очеретинской общине постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, поврежденную ранее.

В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждены школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.

В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач – часть Райгородка осталась без электричества, специалисты уже начали ремонт.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в общине продолжается эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения. Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждении пока нет”, — добавил он.

Как сообщалось, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают пытаться идти в наступление. Их попытки отражают вооруженные силы Украины. В частности, на Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

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