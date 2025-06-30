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"От Украины ничего не останется": Россия готовит массированные атаки дронами - мнение военного
В ближайшее время Россия изменит подход к ударам по Украине и будет делать ставку именно на дроны, а не ракеты.
В ближайшие месяцы могут принести смену тактики со стороны РФ — акцент сместится с ракетных обстрелов на массированные атаки дронами.
Об этом соучредителем Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал УНИАН.
"Я думаю, что в ближайшее время - на дроны. Есть у меня соображения. В ближайшее время. Но потом, я думаю, что ракетная тема, к сожалению, может вернуться", - заявил Луценко.
Он подчеркнул, что России сейчас хватает беспилотников для нанесения ощутимых ударов, и если их количество существенно возрастет, ситуация может стать критической даже без использования ракет.
"Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки, - от Украины ничего не останется и без каких-либо ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет", - добавил эксперт.
По его словам, ставка на дроны является не только экономически более выгодной для России, но и эффективной с точки зрения психологического и физического давления на украинскую инфраструктуру.
Напомним, в Украине создали антидроновые патроны, позволяющие пехотинцам эффективнее уничтожать FPV-дроны еще до момента атаки.