"От Украины ничего не останется": Россия готовит массированные атаки дронами - мнение военного

ПВО. / © Государственная пограничная служба Украины

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В ближайшие месяцы могут принести смену тактики со стороны РФ — акцент сместится с ракетных обстрелов на массированные атаки дронами.

Об этом соучредителем Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал УНИАН.

"Я думаю, что в ближайшее время - на дроны. Есть у меня соображения. В ближайшее время. Но потом, я думаю, что ракетная тема, к сожалению, может вернуться", - заявил Луценко.

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Он подчеркнул, что России сейчас хватает беспилотников для нанесения ощутимых ударов, и если их количество существенно возрастет, ситуация может стать критической даже без использования ракет.

"Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки, - от Украины ничего не останется и без каких-либо ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет", - добавил эксперт.

По его словам, ставка на дроны является не только экономически более выгодной для России, но и эффективной с точки зрения психологического и физического давления на украинскую инфраструктуру.

Напомним, в Украине создали антидроновые патроны, позволяющие пехотинцам эффективнее уничтожать FPV-дроны еще до момента атаки.

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