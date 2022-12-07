От "уничтожения" Украины до сохранения жизни Путина: эксперт объяснил, как изменяются стратегические цели России в войне

Глобальная цель кремлевского диктатора Владимира Путина остается неизменной — уничтожить независимую Украину, но его ждет провал. Поэтому, уже понимая это, верхушка Кремля сейчас главной целью видит сохранение своих жизней.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

Гость эфира подчеркнул, что стратегия Российской Федерации, стратегия Путина просто обречена на изменение.

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"Каждая стратегия привязана к каким-то планам, целям. Цели Российской Федерации, провозглашенные ими, уже несколько раз менялись лишь во время великой войны, не говоря уже о том, сколько раз с 2014 года. Но стратегическая цель, конечно, у них единая — уничтожить Украину просто как субъект, как независимое государство, и, конечно, эта стратегическая цель у них остается до сих пор, но чем дальше, тем больше, я думаю, даже самые глупые понимают, что этой цели достичь не получится, поэтому приходится придумывать какие-то другие, какие-то квази-цели, позволяющие им говорить о том, что они куда-то все же двигаются... И они обречены, особенно, Путин со своим приближенным кругом, думать не о том уже даже не о том, чтобы завоевать Украину или решить какие-то вопросы здесь, где-то продвинуться к границам других европейских государств, соответственно поставить марионеточное правительство в Украине. Они сейчас переходят к другой цели — сохранению жизни Путина, жизни и влияния его ближайшего окружения", — считает эксперт.

Варченко подчеркнул, что для того, чтобы продлить агонию Путина, они готовы бросать в мясорубку войны против Украины сотни тысяч российских граждан.

"Так и дальше они будут исходить из того, чтобы продлить как-то жизнь Путина, его влияние, а если не Путина, то это путинское окружение будет пытаться обеспечить себе влияние даже ценой не только сотен тысяч россиян или миллионов, не только ценой независимости России или благополучия российского," но и даже ценой того, что они, например, возьмут и отдадут Путина: умрет ли он вследствие "дворцового" переворота, или вследствие какой-то военной хунты что-то с ним случится, и они попытаются сыграть совершенно другую политику", — говорит эксперт.

По словам Варченко, Кремль и дальше будет переходить от того, что хочет в Украине, больше к тому, что хочет что-то сохранить в России.

"Конечно же, с каждым днем войны в Украине противнику все меньше удается чего-то достичь. И они понимают, что маховик закручен очень серьезно. Понимают, что даже уже не управляют этим поездом без тормозов, и этот поезд взлетит, конечно, к краху всей российской империи, российской системы, построенной Путиным. И даже при желании этот поезд остановить, они понимают, что любая попытка может привести к тому, что первыми головы полетят именно организаторов, инициаторов этой великой войны против Украины", — резюмировал Варченко.

Напомним, Путин и его соратники разрабатывают план побега в Венесуэлу на случай поражения в войне против Украины и госпереворота в РФ.

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