От уничтоженной военной техники уже расчищено 29 км трассы Киев – Чоп

В городе Ирпень убрано 16 километров улиц.

В Киевской области от уничтоженной военной техники уже расчищен участок дороги в направлении Житомирской области – 29 км трассы М-06 Киев – Чоп. Там были ожесточенные бои.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"29 километров трассы М-06 Киев – Чоп, которую рашистские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, расчищено", — говорится в сообщении.

Также сказано, что в городе Ирпень убрано 16 километров улиц: ул. Садовая – 1,1 км, ул. Соборная – 4,9 км и ул. Университетская – 10 км. Кроме того, идет сооружение временной переправы через реку Ирпень на автодороге Р-30.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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